Portavionul are propulsie nucleară și este una dintre cele mai mari nave de război din lume. Avioanele de luptă pot decola și ateriza, astfel, de pe mare. „Capacitatea noastră de a descuraja agresiunea și de a apăra alianța este mai puternică atunci când lucrăm împreună cu aliații și partenerii noștri precum Croația.”, a declarat Dennis Velez, comandantul uriașului portavion.

What a stunning view!#TeamJackpot has arrived in Split, #Croatia🇭🇷 for a scheduled port visit. #TeamAvenger is ready to explore the beautiful country & further strengthen the partnership our countries share.#PartnershipsMatter #WeAreNATO #FreedomAtWorkhttps://t.co/E1gGXZ7Gw5 pic.twitter.com/wczNDBSGlo