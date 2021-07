Anunțul a fost făcut de Direcția de Sănătate Publlică Timiș. Cazul a fost confirmat la un bărbat de 40 de ani, care nu este vaccinat împotriva COVID-19 și care nu are istoric de călătorie într-o țară din zona roșie, cu risc ridicat epidemiologic. Prezența variantei Delta a fost depistată în urmă cu câteva zile când s-a făcut secvențierea mai multor probe de COVID-19 recoltate la Timișoara.

„Este vorba de un barbat care s-a prezentat in UPU la Spitalul Judetean Timisoara, ulterior s-a secventiat si constatat ca este infectat cu tulpina Delta.

Initial, simptomatologia a impus tratarea in spital, dar in final s-a constatat ca este suficient tratamentul la domiciliu. Este vorba de o persoana nevaccinata, de varsta medie, fara istoric de calatorie in zona de risc in ultimele 14 zile sau contact cu persoana pozitiv„”, a anunțat medicul Flavius Cioca, șeful DSP Timiș, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Totodată, în familia acestuia a mai fost depistat un caz pozitiv, dar încă nu se știe dacă este vorba tot de aceeași variantă mai contagioasă, Delta, pentru că nu a fost fpcută o secvențiere a probei COVID-19.

Reamintim că până la acest caz, Timișul nu figura în aria de răspândire a variantei Delta în țara noastră. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, până la data de 25 iulie 2021 au fost confirmate 127 cazuri cu varianta Delta. Jumătate dintre acestea, adică 64 de cazuri, se află în 28 focare, dintre care 22 familiale (36 cazuri) și 6 de colectivitate (28 cazuri), din 8 județe: Argeș (4), Bacău (1), Brașov (1), Dolj (5), Ilfov (4), Iași (5), Olt (1), Teleorman (1) și mun.București (6). Dintre cazurile din focare, pentru 5 a fost menționat istoric de călătorie în India (3), Finlanda (1), Turcia (1). Vezi RAPORTUL INSP aici.

În plus, ECDC a anunțat deja de luni dominanța Delta în Europa dupa analizarea datelor dintre 28 iunie si 11 iulie varianta. Astfel, varianta Delta a fost dominanta in 19 dintre cele 28 de tari care au raportat suficiente informatii privind secventierea genetica. În aceste țări, procentul variantei Delta in cazurile analizate a fost de 68,3%, depasind anterioara varianta dominanta, cea Alfa, cea britanică, care acum are o pondere de 22,3%.