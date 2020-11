Alertă în România - 8 tipuri de măști de protecție sunt neconforme - Cum poți verifica ce tip de mască ai cumpărat

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtrare a particulelor

Marcă: Necunoscut

Denumire: Disposable protective mask with 3 layers with 3 folds, with elastic

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: 4895170326625

Numărul lotului: 202007

Contrafăcut: NECUNOSCUT