SC RAWBOOST SMART FOOD SRL a initiat retragerea de la comercializare si de la clienti a articolului mentionat mai jos:

Nume produs pe eticheta:

Triphala, pudra ecologica 125g | Rawboost

Producator: SC RAWBOOST SMART FOOD SRL, Romania

Gramaj: 125g

Nr. loturi /data de expirare a produsului:

215394 / 30.11.2023

215376 / 30.11.2023

215328 / 30.11.2023

215235 / 30.11.2023

215223 / 30.11.2023

Detalii referitoare la ceea ce este in neregula cu produsul: contaminare cu pulberi metalice a materiei prime provenite de la furnizor.

Masuri pe care trebuie sa le ia consumatorul: In cazul in care ati cumparat produsul mentionat mai sus, va rugam sa nu il consumati si sa il returnati in locul din care l-ati achizitionat pana pe 10.03.2023, in baza bonului fiscal sau a facturii.