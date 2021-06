Ministrul de Interne. Lucian Bode. a anunțat că anchetatorii drin România colaborează cu specialiști din alte țări pentru rezolvarea cazului de la Arad.

„Specialiștii români cooperează cu alte instituții cu atribuții în domeniu, atât din țară cât și din străinătate. În acest caz am angrenat cei mai buni specialiști. Am acordat toată atenția și vă asigur că și în continuare suntem implicați cu toate resursele pentru clarificarea acestei situații”, a declarat Lucian Bode, vineri, la Zalău, județul Sălaj, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, noastre, acum sunt analizate alte atentate similare de peste hotare. În tot acest timp premierul Florin Cîțu dă asigurări că România rămâne o țară sigură și că astfel de atentate sunt de regulă dejucate la timp.

„Este sigura România. Investigăm si noi, si procuratura. Este un caz tragic si dur, invatam din el si vă spun ca România este sigură”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Potrivit unor surse, două urme distincte de ADN au fost găsite pe dispozitivul exploziv și sunt expertizate acum de anchetatori pentru a afla cui apartin. A fost verificat și cel de-al doilea telefon si există surse că omul de afaceri ar fi fost filat doua saptamani inainte de atentat.



A trecut o săptămână de la asasinatul din Arad, iar anchetatorii nu au nici acum un cerc de suspecți.

Surse din anchetă spun că oamenii legii au descoperit că mașina omului de afaceri Ioan Crișan a explodat în 18 rafale succesive, iar în torpedoul autoturismului au găsit un telefon care a rămas intact. Mai mult, unul dintre prietenii afaceristului spune că, de 10 ani, anumite persoane încercau sa îi ia afacerea cu ferma și să o transforme în stațiune balneară.

Reamintim că omul de afaceri Ioan Crişan a murit, sâmbătă, 29 mai 2021, după ce maşina în care se afla a explodat în parcarea unui supermarket din Arad.

Rezultatele necropsiei au confirmat identitatea bărbatului, dar şi că Ioan Crişan a murit la doar câteva secunde după ce maşina sa a explodat.

Cercetările în acest caz se efectuează sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat cu premeditare, în urma exploziei decedând o persoană de sex masculin, au transmis procurorii. În cursul zilei de duminică, 30 mai 2021, a fost finalizată cercetarea la fața locului. Procurorul de caz a dispus realizarea mai multor lucrări criminalistice (expertize și constatări) din multiple specialități, raportat la natura complexă a aspectelor care sunt investigate.