Medicii spun ca maladia despre care au gasit dovezi clare, in cadrul cercetarilor, este durerea din somn, o afectiune care nu este prevazuta in prezent, potrivit ziare.com. Doctorul David Klyne, de la Universitatea Queensland, care a fost implicat in studiu, vorbeste despre boala "ascunsa".

"In mod traditional, s-a considerat ca durerea interfereaza cu somnul si asta este cu siguranta adevarat. Cred ca multi dintre noi am experimentat acest lucru, atunci cand am avut o boala, iar in noptile urmatoare am stat destul de prost in ceea ce priveste somnul. Cu toate acestea, studiul nostru a rasturnat aceasta perspectiva si a aratat ca somnul influenteaza durerea pe mai multe niveluri", spune acesta.

Medicul a aratat modul cum se intampla acest fenomen. "Exista multe explicatii fiziologice pentru acest lucru, una dintre ele se refera la faptul ca schimbarile din somn modifica raspunsul imun al organismului", adauga David Klyne.