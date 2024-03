“Fiind ministru al Dezvoltării, m-am implicat la firul ierbii şi am dorit să merg în cât mai multe judeţe din România, să văd modul în care proiectele naţionale sau proiectele din fonduri europene reuşesc să prindă contur. Am reuşit să ajung în 35 de judeţe, mai am câteva judeţe, sper să ajung în ele până la finele acestui mandat, dar ceea ce vă pot asigura este faptul că administraţiile liberale sunt cele care implementează proiectele atât din fonduri naţionale cât şi din fonduri europene cu succes, sunt cele care reuşesc să facă diferenţa, iar acest lucru s-a întâmplat şi în judeţul Argeş. Am fost alături de colega mea, Alina (n.r. Gorghiu), în foarte multe localităţi argeşene şi am văzut că noi, liberalii, ştim să facem diferenţa şi să facem administraţie publică la un nivel competent”, a declarat Adrian Veştea, duminică, la Mioveni.

El a precizat că nu există judeţe numai de stânga, ci poate unele judeţe nu au avut parte de o administraţie competentă.

“Judeţul Argeş avea nevoie de un manager politic ca şi Alina, fiindcă ea vine după o vastă experienţă politică şi în felul acesta reuşeşte să demonstreze că nu sunt judeţe care sunt doar de stânga, sunt doar social-democrate, ci din contră poate nu au avut parte de o administraţie competentă, de un management pe măsură, în aşa fel încât să identifice cele mai bune persoane pentru a le pune în poziţii de candidatură şi care ulterior să-şi demonstreze succesul. Cred că acesta este până la urmă rolul nostru, rolul pe care trebuie să-l exercităm vremelnic, dar de care nu trebuie să ne pară rău în momentul în care privim în urmă. Da, avem de păstrat o victorie pe care am avut-o în anul 2020. Partidul Naţional Liberal a obţinut 34,6% faţă de PSD care a obţinut 30,6%. Este o dovadă că noi liberali, chiar dacă am avut un număr mai mic de primari decât Partidul Social Democrat, am reuşit ca în aglomerările urbane, în zonele dezvoltate, în zonele în care România evaluează mult mai bine candidaţii pe care Partidul Naţional Liberal i-a avut, este o dovadă că am reuşit să câştigăm acele alegeri”, a mai declarat Adrian Veştea.