Adrian Streinu-Cercel: Nu au mai fost probleme cu căldura din octombrie la Institutul „Matei Balș”

Fostul manager de la „Matei Balș” Adrian Streinu-Cercel contrazice informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi existat probleme cu încălzirea la Institut și precizează că el nu a fost anunțat despre așa ceva.

„Eu nu am aceasta informație (despre lipsa căldurii în saloane - n.red.). Trebuie verificată. Anul trecut am avut o astfel de problemă dar s-a remediat, dar de atunci nu au mai fost probleme legate de căldură. Din octombrie, nu mai știu exact data. Atunci a fost o pană de căldură de la RADET”, a declarat, vineri dimineață, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Despre incendiul violent de vineri dimineață, Streinu-Cercel a declarat că s-au folosit și apă și stingătoare pentru stingere, iar problema pentru pacienții internați a fost „nu atât focul, cât fumul, au fost două saloane (afectate-n.red.)”.

Adrian Streinu-Cercel a mai spus că în ancheta începută de procurori în urma incendiului nu nu a fost chemat la audieri: „Până în momentul de față nu. Se face ancheta la fața locului, cu stabilirea perimetrului”.

Medicul a mai precizat că „nu am reușit să intrăm, fiind o anchetă în desfășurare. Când vom vedea cu ochii noștri, vă vom da amănunte. Sunt camere de supraveghere pe holuri , dar în saloanele pacienților nu. Anchetatorii au rulat înregistrările”.

În legătură cu aeroterma adusă în institut de fiica unei paciente pentru că era frig în saloane, Adrian Streinu-Cercel spune că „nu știu, nu am fost acolo. Oricum, dacă era o problemă, șefii de secție trebuiau să anunțe”, adăugând că el nu a fost anunțat despre acest fapt.

Mama unei paciente internate la Institutul „Matei Balș” a declarat, vineri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că în urmă cu o săptămână a dus o aerotermă în salonul în care era internată pentru că era frig.

„Noi nu putem să controlăm fiecare bagaj al fiecărui pacient, și nici nu avem voie să facem acest lucru. Am dat indicații clare ca obiecte de foc sau alte sisteme de încălzire să nu fie aduse în institutu. (...) ... până la ce am solicitat e distanță foarte mare”, a explicat Streinu-Cercel și a menționat: „Eu aș sugera să vedem despre ce este vorba și după aceea să ajungem la concluzii”.

Pe de altă parte, un reprezentant al firmei care asigură mentenanța instalației electrice de la Matei Balș confirmă problema căldurii de la Institutul „Matei Balș”.