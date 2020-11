Adrian Oros: "Nu putem acționa cu dublă măsură." Ce MESAJ le-a transmis fermierilor

Potrivit acestuia, în judeţul Brăila s-au acordat despăgubiri de aproximativ 60 milioane lei pentru culturile de toamnă care au fost declarate calamitate. Vorbim despre o suprafaţă de 78 mii de hectare, deţinută de 2.990 de fermieri.

"Din datele pe care le deţin, în judeţul Brăila, au fost calamitate 100 mii de hectare de culturile înfiinţate în primăvara anului 2020. Nici la culturile înfiinţate în primăvară situaţia nu stă deloc mai bine. Practic, în toată zona Mării Negre a fost înregistrată o secetă pedologică puternică şi extremă, cum nu a mai fost de aproape 50 de ani. Am încercat să venim în sprijinul fermierilo, am oferit despăgubiri de aproape 200 milioane de euro pentru culturile înfiinţate în toamnă. Vom identifica resurse pentru a-i despăgubi şi pe cei care au înfiinţat culturi în primăvară, pentru că aşa este corect. Solu\"ia pe termen lung, soluția realistă este aceea de a investi foarte repede și foarte mult în tot ceea ce noi numim o infrastructură de gestionare a apei", a afirmat ministrul Agriculturii.



În context, Adrian Oros a vorbit și despre Programul Național Strategic, care cuprinde mocul în care va fi finanță agricultura din bani europeni, dar și din bani de la bugetuld e stat în următorii șapte ani.



"Negocierile la Bruxelles se apropie de final. Se negociază și în Consiliile AgriFish, acolo unde ne întâlnim noi, minștrii, dar și în Parlamentul European. Urmează un trialog în săptămânile care vin în așa fel în cât vom ști care sunt liniile directoare a ceea ce înseamnă în viziunea Comisiei Strategia Green Deal, Strategia biodiversitate. Noi am căutat să obţinem condiţii cât mai avantajoase pentru fermierii din România. Am reușit să păstrăm sprijinul dublat atât în domeniul vegetal, cât și în cel zootehnic. Am reusit să păstrăm ajutorul național tranzitoriu din bani de la bugetul național. Am reușit să schimbăm și data de referință pentru acre se acorda acest ajutor național tranzitoriu. Am obținut o sarrcină administrativă și de control redusă pentru micii fermieri pentru că noi avem o anumită specificitate în Europa, avem cele mai multe ferme, avem 830 de mii de exploataţii, din care aproape 790 mii sunt exploataţii de subzistenţă, ferme foarte mici. Desigur, avem şi cele mai mari ferme din Europa, avem ferme de 50 mii, de 40 de mii, de 10 mii hectare. (...) Subiectul plafonării subvenţiilor a fost foarte controversat şi încă mai este, mai ales pentru fermierii mari. Noi încercăm să-l tranşăm şi să-l rezolvăm, în aşa fel încât să nu afectăm marile ferme, dar în acelaşi timp să ajutăm şi fermele familiale, ca să fie mai consolidate, să devină ferme comerciale care să reziste pe piaţă. În urma negocierilor, s-a hotărât ca fiecare ţară să decidă dacă apelează sau nu la plafonarea subvenţiilor, deci plafonarea va fi voluntară şi se va face o plată redistributivă. Noi avem acum două simulări, una se referă la 15 procente, iar alta la 20 procente plată redistributivă. Cu alte cuvinte, din anvelopa generală, aceste procente vor fi repartizate fermelor mici, fermelor familiale, în aşa fel încât, din restul banilor să nu mai impunem plafonarea, pentru că sunt mulţi fermieri mari, care se află în dezvoltare, au mulţi angajaţi, au leasinguri, au rate. Falimentul fermierilor mari nu i-ar ajuta pe cei mici", a mai spus ministrul Oros.