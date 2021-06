"Conceptul de sustenabilitate a agriculturii trebuie să aibă trei componente. Este foarte importantă componenta ecologică, este foarte importantă şi componenta socială, dar nu trebuie să uităm de componenta economică, deoarece cu toţii ne dorim o hrană sănătoasă şi suficientă, la preţuri accesibile, dar în acelaşi timp nu vrem să falimentăm fermierii europeni", a arătat Oros, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului agriculturii, una dintre discuţiile care au avut loc între Consiliul Agrifish şi Parlamentul European a vizat procentele dedicate măsurilor de climă şi mediu, Oros susţinând că PE "a forţat" majorarea acestor procente: "Aceste procente care nu au fost acceptate. Dacă iniţial noi ajunsesem la un consens ca pentru Pilonul I eco-schemele să aibă o pondere de 20%, în timpul negocierilor nici măcar la 25%, cât am propus noi şi am acceptat, noi miniştrii Agriculturii, 25% cu acei doi ani de învăţare şi cu flexibilitatea ca banii rămaşi să poate fi dirijaţi spre alte forme de ajutor, să-i putem transfera în Pilonul II, nu s-a acceptat acest lucru. Dar nici noi nu am acceptat contrariul".





Dacă iniţial s-a discutat despre o plafonare voluntară şi o plată redistributivă, Oros a arătat că în negocieri s-a insistat de către Parlamentul European ca investiţiile să aibă o plafonare de un milion de euro, iar plăţile directe de 500.000 de euro "ceea ce miniştrii Agriculturii nu au acceptat".



"Am discutat şi despre menţinerea Ajutorului Naţional Tranzitoriu (ANT) şi despre schimbarea datei de referinţă. La Luxemburg s-a obţinut schimbarea datei de referinţă din 2013 în 2018, dar noi dorim ca data de referinţă să se bazeze pe datele din fiecare an în care noi facem această plată ANT, mai ales că banii sunt din bugetul naţional. De asemenea, nu am acceptat ca vârsta maximă a tânărului fermier să coboare la 35 de ani. Dorim să o păstrăm la 40 de ani", a mai spus Oros.



În acest context, ministrul Agriculturii a precizat că trialogul privind reforma PAC a fost suspendat, urmând o nouă întâlnire la o dată ulterioară care nu a fost anunţată.



"Trilogul" se referă la negocierile trilaterale ale Comisiei cu statele membre UE şi cu PE, mai arată sursa citată.