Adrian Marinescu, despre lipsa căldurii de la ”Matei Balș”: Nu era cald, dar nici foarte frig

Realitatea Plus

”Este o tragedie pentru noi toți, E clar că e un lucru pe care speram să nu îl vedem niciodată la Matei Balș.

Ce e important acum e că spitalul trebuie să funcționeze în condiții normale. Pacienții sunt stabili și monitorizați, au fost mutați la alte secții sau transferați la alte spitale. (...) Din cei 101 pacienți aflați în pavilion, în afara celor care au avut o evoluție nefavorabilă, ceilalți au fost scoși repede, în aproximativ 40 de minute”, a declarat medicul.

Întrebat dacă este posibil ca focul să fi pornit de la o aerotermă adusă de acasă de un pacient, Marinescu a răspuns că orice ipoteză este posibilă, dar că cel mai bine este să se aștepte rezultatele concrete ale anchetei.

”Niciodată nu am încurajat aceste lucruri (aducerea aerotermelor - n.red) pentru că ne-am gândit că astfel de surse pot fi un factor întotdeauna (de producere a incendiilor”, a adăugat medicul.

Despre lipsa căldurii în unitatea medicală în momentul producerii incendiului, Marinescu a precizat că ”nu era confortabil, dar nici foarte frig”.

”O temperatură care nu asigură un confort este o problemă, mai ales pacienții care sunt febrili au o sensibilitate, este evident.

Nu aș spune că temperatura era optimă sau de confort. Cu o zi înainte am fost de gardă exact în acea cameră de gardă. Nu aș spune că era cald, dar nu era nici foarte frig. Pentru cineva care are o sensibilitate și are o altă percepție s-ar putea să nu fie suficient”, a precizat medicul.