Adrian Marinescu, despre importanța vaccinării antiCovid: "Avem nevoie să se facă într-un interval cât mai scurt pentru ca mutațiile care pot să apară ulterior să nu influențeze. În caz contrar..."

"Ma simt foarte bine si asa m-am simtit inca de la inceput. N-au fost recatii adverse, nici macar cele de la locul de injectare. Aceste reactti sunt rare, dar pot sa apara. Ma refer la cele care tin de durere, roseata, tumefactie la locul de injectare - nu le-am avut si nici altfel de simptome, asa ca lucrurile au decurs mai mult decat normal", a afirmat Marinescu.

In plus, medicul a spus ca deocamdata nu se cunosc reactii adverse notabile in Romania. "Practic, in afara de cateva situatii care au existat la locul de injectare nu am avut, dar si daca vor fi niste reactii adverse de tip simptomatologie generala, acele reactii stiti bine ca dispar in 24 de ore sau in cateva zile. Sunt de-o intensitate redusa, cel mult medie", a explicat Adrian Marinescu.

El a admis ca este o probabilitate mai mare ca dupa rapel sa existe aceasta simptomatologie, insa a reiterat ca se poate vorbi despre "o intensitate cel mult medie": "Aceste simptome se rezzolva cel mult in acteva zile. Nu mi-as pune probleme si nu m-as gandi la simptome notabile, cel acre intr-adevar sa presupuna si alte interactiuni".

In ceea ce priveste eficient vaccinului asupra tulpinii mutante aparute in Marea Britanie, medicul a tinut sa sublinieze ca "virusul sufera mutatii minore in orice moment", mentionand ca tulpini noi ale COVID-19 am mai avut de-al lungul pandemiei.

"Am avut si in China, si in Spania. Nu e singurul din Marea Britanie. Din fericire, cel putin la acest moment, mutatiile identificate nu incurca vaccinarea pentru ac sunt mutatii care nu au nicio legatura cu proteina spin - acea proteina de la suprafata virusului, prin care virusul patrunde in celule.

Avem nevoie ca aceasta vaccinare sa se faca intr-un interval cat mai scurt (...) tocmai pentru ca vrem cu mutatiile care pot sa apara ulterior sa nu influenteze. La fel se intampla si la vaccinarea antigripala. In caz contrar pot sa apara niste modificari si sa fie nevoie, de exemplu, ca acel vaccin sa fie updatat".

Potrivit medicului, vorbim despre o infectie virala care merge si pe o simptomatologie digestiva si care poate sa fie destul de frecventa, indiferent ca vorbim despre copii sau adulti.

"Este aboslut logic ca simptomologia sa fie si in sfera digestiva. Nu e nimic nou si nu inseamna vreun criteriu de sevritate. Este o normalitate in cadrul infectiilor virale", a mai spus Marinescu, explicand astfel prezenta unor simptome de natura digestiva la persoanele carora le-a fost administrat vaccinul antiCovid.

