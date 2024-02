"Nu există nicio solicitare din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administraţiei Prezidenţiale pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului de preşedinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare", a transmis Administraţia Prezidenţială, la solicitarea Agerpres.



O investigaţie Recorder susţine că Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) investeşte în mod netransparent aproximativ 7 milioane de euro, bani publici, în transformarea unui fost sediu de partid din Bucureşti într-o reşedinţă de protocol.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că va cere Secretariatului General al Guvernului (SGG) informaţii cu privire la costurile renovării vilei RA-APPS situate în Bulevardul Aviatorilor, precizând că nu ştie dacă imobilul este pregătit pentru preşedintele Klaus Iohannis, după terminarea mandatului și conform informațiilor apărute în presă, pentru alt demnitar sau pentru închiriere.

El a fost întrebat dacă renovarea vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor va costa 7 milioane de euro şi ar urma să fie locuită de Iohannis.

"În primul rând, nu ştiu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane, am aflat şi eu ca şi dumneavoastră din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS-ului, nu-i nici prima, nici ultima unde se fac investiţii, ele au fost renunţări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru preşedinte sau nu sau pentru alţi demnitari, vom vedea. Secretariatul General are în subordine RA-APPS-ul, care face licitaţie şi... depinde câţi metri pătraţi are, că dacă este la peste 10.000 mp nu ştiu cât de gigantică este investiţia. Am avut discuţia şi cu Vila Lac 1 şi v-am spus că din punctul meu de vedere nu este în acest moment o prioritate pentru Guvernul României", a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a subliniat, în context, că nu poate interzice RA-APPS sau SGG crearea unui plan de investiţii multianual.

"Acum nici nu pot interzice RA-APPS-ului sau Secretariatului General să nu-şi facă un plan de investiţii multianual. (...) Haideţi să ne vină toată informaţia de la RA-APPS şi de la... Normal că eu o să cer secretarului general toate informaţiile şi sunt ferm convins că veţi avea răspunsurile", a afirmat Ciolacu.

Pe de altă parte, el a reamintit că o altă vilă RA-APPS renovată pentru a fi locuită de fostul preşedinte Traian Băsescu a fost, în cele din urmă, închiriată unei ambasade.

"V-am spus foarte clar că nu ştim dacă acea clădire este destinată preşedintelui... Haideţi să nu... Se închiriază...ştiţi foarte bine că altă vilă a mai fost pregătită în trecut pentru preşedintele Băsescu şi a avut cu totul altă destinaţie, s-a închiriat pentru o sumă consistentă, da, către o ambasadă, da", a spu Ciolacu, întrebat dacă investiţia pentru vila din Aviatorilor nu este una opulentă.

Precizările au fost făcute, marţi, după evenimentul AmCham CEO Business Forum, la care a participat Marcel Ciolacu.

