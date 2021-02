Un specialist în sănătate publică explică de ce este important să ne vaccinăm și cu un ser mai puțin eficient. Răzvan Cherecheș, profesor în cadrul Universității Babeș-Bolyai susține că orice fel de protecție contează, iar dacă este disponibilă cu atât mai bine.

"Oare ar trebui să aștept până când vor fi disponibile în România vaccinurile Pfizer și Moderna sau să mă vaccinez acum cu Astra Zeneca? Si raspunsul meu este, vaccinati va acum cu astra zeneca, e ca si cum "E ca și cum ar trebui să ieșiți afară, la minus 10 grade, și aveți de ales între un costum de schi sau un cojoc și niște izmene. Varianta cealaltă ar fi să ieșiți afară fără niciun fel de haine. Cel mai bine ar fi sa va luati orice fel de protectie care este disponibila in acest moment. Vaccinurile PFE & MRNA au o eficacitate de 94-95%, AZN are 82.4% ceea ce e suficient. Daca trebuie sa iesiti afara la -10 grade, luati orice fel de haine disponibile. Deci in acest moment vaccinati-va cu AZN cel care e disponibil", spune specialistul.