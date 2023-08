PSD Iaşi susţine că ”invectivele” pe care primarul Mihai Chirica le-a scris pe Facebook după meciul Iaşiului cu Universitatea Craiova, pe care ulterior le-a şters, fac rău imaginii oraşului şi pun clubul ieşean de fotbal într-o lumină negativă.

Organizația PSD Iași a transmis că postările primarului Mihai Chirica de pe o reţea de socializare la finalul meciului de sâmbătă seară al Politehnicii Iaşi cu Universitatea Craiova nu fac cinste unui administrator de oraş.

Primarul Iaşului - Mihai Chirica a declarat după meciul pierdut de Poli Iaşi cu 4-1 în fața Universitățoii Craiova că „ar trebui să le fie ruşine celor de la Liga Profesionistă de Fotbal”, el afirmând că partida a fost ”o jăcmăneală de drumul mare”.

Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-1, fornaţia Poli Iaşi, într-un meci din etapa a cincea a Superligii.

Primarul Mihai Chirica a postat trei mesaje pe pagina sa de Facebook, pe care însă le-a șters ulterior. În prima postare, Chirica susținea că „nu merită să faci fotbal în Liga I şi că ar trebui să le fie ruşine celor de la LPF”. În a doua postare, Mihai Chirica a vorbit de „o jăcmăneală la drumul mare”.

Iar într-un al treilea mesaj, primarul a scris: „Se pare că liga 1 promovează Gheboasă! Bănui ca acolo ne vreţi copiii! Vom căuta alte sporturi!”.

Mihai Chirica a șters însă toate cele trei mesaje, explicând că „am depostat pentru că eu nu vorbesc despre etnie ci despre rolul sportului in educarea copiilor noştri. Mai avem multe, prea multe de făcut, ca să avem iarăşi performanţă”.

”Postările primarului Mihai Chirica de pe o rețea de socializare din timpul meciului de aseară al Politehnicii Iași cu Universitatea Craiova nu fac cinste unui administrator de oraș. Toate acele invective adresate unor instituţii, dar şi arbitrilor, pun Iaşul şi clubul de fotbal într-o lumină negativă. Profund politicianist, în dorinţa de a mai recupera câte ceva din capitalul de imagine pierdut din cauza nerealizărilor, lipsei de proiecte şi a dosarelor penale, primarul Mihai Chirica a lansat o serie de mesaje şi acuzaţii grave, care nu doar că nu au nicio legătură cu realitatea, dar nu erau atributul său.

Am susținut cu toată energia echipa noastră la meciul de aseară. Și pe mine m-au încercat sentimente de tristețe pentru înfrângerea suferită. Dar nu cred că este cazul să ajungem la astfel de lucruri și declarații. Fotbalul trebuie să rămână un joc, în care fair-play-ul și echilibrul să primeze. Trebuie să recunoaștem când adversarii sunt mai buni decât noi.

Nu l-am văzut atât de revoltat pe primarul Chirica atunci când nu a fost în stare să găsesească finanțare pentru noul stadion, sala polivalentă, bazinul de înot olimpic sau alte proiecte de care Iașul are mare nevoie.

Nici sportul de masă nu are susținere. Primăria nu are nicio strategie coerentă cu privire la sport. Se face puțin și necoordonat. Nu există o bază care să le permită copiilor să facă performanță. Primarul nu a catadicsit să investească în infrastructură, dar are curajul să invoce trările unor copii nevinovați, supărați și trisți că echipa favorită a pierdut.