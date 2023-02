„Am divorțat acum 11 ani și m-am recăsătorit în 2019. Viața m-a adus înapoi de la Brașov la Târgu Lăpuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Târgu Lăpuș. Supraveghez treburile la o stație electrică, să aibă oamenii curent. Dacă sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. În zilele libere mă ocup de școala mea de fotbal”, spune pentru GSP bărbatul cu păr grizonant, în vârstă de 54 de ani.

Cristi Vasc a fost un mijlocaș valoros din anii 90, un jucător care rămâne în istoria fotbalului nostru drept primul român marcator contra Braziliei pe pământ brazilian. S-a întâmplat în septembrie 1995, când – la invitația federației braziliene pentru un amical de prestigiu – FRF a trimis la Belo Horizonte echipa România B, formată din jucători de la formațiile din a doua jumătate a Diviziei A. Meciul s-a terminat 2-2 și este inclus în palmaresul naționalei Braziliei, nu însă și în cel al României.

– Am căutat pe Google și sunt prea puține date despre fotbalistul Vasc și o mulțume de articole despre scandalul în care ați fost acuzat că ați trimis niște poze indecente unei minore de 13 ani. Care e adevărul în povestea asta?

– Ăsta e adevărul. Îmi recunosc și îmi asum ceea ce am făcut. Nu vreau să mă disculp, însă am fost și puțin naiv. Eu zic și acum că e un șantaj asupra mea. Am căzut în capcană. Pozele le-am trimis, mi le asum, dar ulterior, când cei care vor să mă șantajeze au văzut că nu pot obține nimic de la mine și că nu este faptă penală ceea ce am făcut, au mai făcut o plângere penală mult mai gravă și aceea se judecă și în clipa de față.

A doua plângere fiind pentru…?

– Viol. Aceeași fetiță. Plângere făcută la șase luni sau la șapte luni după prima poveste în care s-a dat neînceperea urmăririi penale. Cazul e acum în faza de audierea martorilor.

– Spuneți că cineva a folosit un copil de 13 ani împotriva dumneavoastră? Cine ar fi avut interesul?

– Da. E vorba de un unchi de-ai ei care lucrează prin Germania, care a mai făcut o chestie din asta cu un personaj, dar nu se poate dovedi…Asta e, mergem înainte. Îmi asum ce am făcut. Eram profesor de educație fizică și am renunțat la învățământ. Mi-am schimbat serviciul.

– Ce impact a avut acest caz asupra vieții dumneavoastră?

– Mare. Mi-a dat un pic viața peste cap. A trebuit să-mi schimb serviciul, dar tot răul spre bine. Îmi dă mai mult timp pentru copiii pe care îi am la școala de fotbal. Vreau și sper să se termine mai repede. Au trecut doi ani și ceva, nu știu de ce durează atât. Soția mea actuală a fost înțelegătoare, știe ce pot și că nu fac așa ceva…

– Am citit detaliile cazului și mă întrebam cum a apărut totuși tentația asta de a trimite poze unei fetițe…

– E o situație urâtă, rușinoasă, îmi pare rău de ce am făcut. A fost un moment de slăbiciune pe care mi-l asum. Nu mai am ce să fac…Te rog, hai să trecem de povestea asta.