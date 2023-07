"Am patru nepoți - doi de la Ștefana, doi de la Vlad. Sunt mici, dar toți au comportamente artistice. Unul e toboșar, altul pianist, altul e pictor. Eu le-am și zis că mai e nevoie și de ingineri. Se pare că cel mai mic, care e în clasa a III-a, va fi ceva pe la matematică, tehnică, are îndemânare. Și sunt frumoși toți, minunați", a spus Florin Zamfirescu pentru viva.ro.

"Cei mici fac parte din altă lume. Nu avem dialog. Plus că eu am moștenit comportamentul față de copii și de nepoți al bunicului meu. Pe el l-am cunoscut până în clasa a VI-a și l am iubit mai mult decât pe tata. Să nu vorbesc cu păcat, dar bunicul meu m-a marcat foarte tare. Nu și-a sărutat copiii decât în somn.

Mama mea povestea că a avut o răceală și a stat în pat în ziua aceea, se făcea că doarme. Iar bunicul, tatăl ei, s-a apropiat, i-a pus mâna pe frunte să vadă dacă are febră și s-a aplecat și a pupat-o pe frunte. Mama a plâns toată noaptea. Cred că a fost singura dată când tatăl ei a pupat-o. Iar eu am moștenit și prin educație, și prin fire acest fel. Mă uit la copii, sunt minunați, le cumpăr, le dau, dar nu pot să mă includ în lumea lor, să ne tăvălim în patru labe pe sub mese. Nu pot", a mai spus actorul.