"Daca nu reuseam sa filmez acum, eram la puscarie ... M-au prins, m-au lovit, m-au atacat cu lopetile.

Nu exista hoti de lemne pentru ca nu sunt hoti de lemne, sunt oamenii padurarilor si ai politistilor.



Aici am copilarit, aici am trait. Cand eram mic, nu vedeai la 50 m in padure, acum intorci trenul, intorci TIR-ul. Aici s-a furat din pamant. Aici a fost un pom, un arbore. E taiat din rasul pamantului", spune activistul.