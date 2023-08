Pericol de explozie in judetul Arges, dupa ce o conducta de gaz a fost fisurata in timpul unor lucrari executate in localitatea Bascov. Mai multe persoane au fost evacuate, iar pompierii securizeaza zona. Din primele informatii, se pare ca dstribuitorul a fost anuntat pentru a lua masurile care se impun in astfel de situatii. Culmea este ca vorbim despre aceeasi locaitate in care, cu doar o zi in urma, o conducta de gaze a fost sparta tot in timpul unor lucrari de amenajare!