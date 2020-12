Acord IMPORTANT la nivel european privind privind Mecanismul de Reziliență și Redresare: Câți bani urmează să primească România

Un anunț în acest sens a fost făcut de deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), unul dintre cei trei negociatori ai PE.



„Cea mai bună veste este că am reușit să obținem un acord privind Mecanismul de Reziliență și Redresare înainte de finalul anului, așa cum ne-am asumat încă de acum 5 luni, când am început munca legislativă pe acest mecanism. Acordul de astăzi înseamnă că România are garantate cele 30,5 miliarde de euro și că banii vor fi la dispoziția noastră începând de anul viitor pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență”, a scris Siegfried Mureșan, într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.



Mecanismul de Reziliență și Redresare în valoare de 672,5 miliarde de euro este cel mai important pilon al Planului European de Redresare de 750 de miliarde de euro.



Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare: digitalizarea, ecologizarea, competitivitatea și coeziunea economică (adică sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, a industriei, a antreprenorilor), coeziunea socială și teritorială, întărirea instituțiilor publice (inclusiv modernizarea și creșterea capacității spitalelor pentru a gestiona mai bine pandemia) și proiecte pentru tineret.



Potrivit lui Siegfreid Mureșan, un alt lucru important pe care l-am obținut în negocieri este creșterea avansului pe care țările membre îl vor primi din fondurile europene nerambursabile aferente acestui program.



Dacă inițial Consiliul a propus un avans de 10%, la solicitarea Parlamentului European, acest avans a crescut la 13%.



„Înseamnă că România și celelalte țări membre vor primi mai mulți bani încă de la început pentru a demara proiectele de investiții din planurile de redresare. De îndată ce Planul Național de Redresare și Reziliență al României va fi aprobat oficial, prefinanțarea primită de țara noastră va fi 3,95 miliarde de euro, față de 3,04 miliarde cât era prevăzut inițial. Acest lucru l-am obținut ca urmare a propunerii Parlamentului European făcută la solicitarea mea explicită și pe care am apărat-o de-a lungul întregului proces de negociere. Acest lucru înseamnă că oamenii vor simți mai repede beneficiile investițiilor din Mecanismul de Reziliență și Redresare”, a mai spus Siegfried Mureșan.



Fondurile pe care țările membre le vor primi din Mecanismul European de Reziliență și Redresare vor fi corelate cu respectarea statului de drept, la fel ca în cazul fondurilor alocate din Bugetul Multianual tradițional al Uniunii Europene.



Acordul dintre negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene urmează să fie ratificat în mod formal în Consiliul Uniunii Europene și votat de Parlamentul European pentru a deveni legislație europeană și pentru ca Mecanismul European de Reziliență și Redresare să intre în vigoare în mod oficial, la începutul anului viitor, mai arată sursa citată.