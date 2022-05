Accidentul, în care au fost implicate două autoturisme, a avut loc pe drumul judeţean 605A, în comuna Sineşti, satul Urzica, informează ISU Vâlcea.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite.

O femeie în vârstă de 59 ani a suferit politraumatisme, un bărbat de 34 ani are, cel mai probabil, o fractură de femur, un tânăr de 19 ani are un traumatism ocular şi escoriaţii la nivelul capului. Cei trei se aflau în unul dintre autoturismele implicate. În plus, un bărbat de 22 ani, pasager în al doilea autoturism implicat are escoriaţii şi acuză dureri în piept.

Una dintre victime a fost scoasă de echipajele de descarcerare dintre fiarele maşinii.