Pilotul Mihai Leu a intrat cu mașina într-un gard, sâmbătă, la Raliul Mureșului.

„Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat. Am pierdut controlul mașinii și am intrat într-un gard. Au fost doi copii atinși de acel gard. Unul a fost lovit ușor, celălalt a fost lovit mai puternic la picior. Cei de la spital cred că e mai bine să fie cusut. Sper ca acei copii să treacă peste sper să uitam de cele rele. Sunt așa de supărat că nu m-am gândit care a fost cauza accidentului. Acum chiar nu sunt în stare sa analizez la rece informația. Este evident că eu sunt vinovat, sunt cel care a pierdut controlul mașinii. Cred că sunt și foarte speriați cei mici. Sper să fie cât mai repede bine să mă văd cu ei. Nu pot să mă gândesc la altceva. Eu sunt bine, nu am nicio zgârietură”, a declarat pentru Realitatea Plus pilotul.

Din primele informații, doi copii au fost răniți. Autoturismul nu avea o viteză foarte mare. Copiii erau după gardul lovit de mașina condusă de Mihai Leu. Ambii copii au fost transportaţi la spital, pentru îngrijiri medicale.

„În urmă cu puţin timp, la intersecţia Ştefan cel Mare cu Borsos Tamas, avut loc un accident. Un autoturism de curse condus de un bărbat de 54 de ani a acroşat un gard de siguranţă, rănind, totodată, doi minori, de 6 şi 8 ani, aflaţi după gard", a transmis Poliţia Judeţeană Mureş.

Poliţiştii fac cercetări în acest caz. A fost deschis dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

„Este vorba de o ieșire în decor, nu a fost un accident. În automobilismul sportiv aceste lucruri sunt permise. A derapat un pic mai mult pentru un monopost mult, a venit foarte tare pentru o astfel de mașină. O astfel de ieșire în decor este permisă, este ca și cum un fotbalist ar pica o dată, ar fi o dată faultat. Nu e pe stradă, este circuit, este totul protejat, este închisă circulația”, a susținut Titi Aur, expert în conducere defensivă, într-o declarație la un post TV.

Directorul sportiv al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Ioan Badiu, a declarat, pentru AGERPRES, că incidentul s-a petrecut în ultima manşă de concurs în care au evoluat cei mai buni piloţi din campionat, Jerome France şi Mihai Leu, iar maşina condusă de Mihai Leu a fost scăpată de sub control.



"Monopostul a fost scăpat de sub control de către Mihai Leu, a încercat să o redreseze, a redresat-o pe moment, aşa ne-a spus domnul Mihai Leu, şi, din păcate, a lovit gardul de protecţie care este pe toată distanţa circuitului. Evenimentul a fost oprit, era chiar ultima manşă de concurs, nu mai avea sens să mai continuăm, ar fi fost doar de un restart pentru Jerome France, însă am decis să îl oprim. Mai erau câteva viraje de făcut. (...) Nu s-a impus internarea, concursul s-a întrerupt, nu a fost un incident grav", a declarat Ioan Badiu.