Negocierile PSD de duminica, de la Vila Lac, s-au finalizat cu o concluzie extrem de clara: UDMR va ramane la guvernare. O spune chiar presedintele social-democratilor Marcel Ciolacu, care a fost mandatat de liderii din teritoriu sa continue negocierile din Coalitie privind rotatia premierilor cu pastrarea Uniunii conduse de Kelemen Hunor in guvern. "Un acord politic este pentru a crea o majoritate parlamentara", a aratat Ciolacu, precizand ca merge cu acest mandat la discutiile cu Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor, care ar putea avea loc tot astazi. Mai mult decat atat, PSD are si o propunere extrem de tentanta pentru UDMR. Pe de alta parte, potrivit unor surse Realitatea PLUS, premierul Nicolae Ciucă își va depune luni mandatul.