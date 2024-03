Cu Luna Nouă în Pești în această lună, visele tale ar putea prinde aripi. Când Luna Nouă în Pești are loc pe 10 martie 2024, va șterge tabla, culminând o lună inspirată care s-a construit în timpul vibrațiilor misterioase ale sezonului Pești. Acum este momentul să te „lași în voia sorții” în călătoria care are loc în fața ta, conectându-te la subconștientul tău. Dacă ai fi sigur că ai putea reuși orice, ce s-ar întâmpla? Înainte ca Soarele să intre în Berbec pe 19 martie 2024, marcând începutul Anului Nou Astrologic, sezonul Pești este ca un ultim tur de revizuire a lumii viselor tale. În plus, Luna Nouă în Pești are loc chiar înainte de începerea sezonului de eclipse, făcându-l un moment ideal pentru a-ți sigila dorințele și a le elibera în oceanul cosmic.