Mesajul unui proprietar morocănos a devenit viral pe Internet. Câteva cuvinte obscene scrise de acesta au fost descoperite pe podeaua unei case din 1941.

Alex Robinson a cumpărat o casă cu trei etaje în Charlestown, Boston. Tânărul ştia că vechiul proprietar fusese angajat în armată, dar nici prin gând nu-i trecea că ar fi fost în stare să facaă aşa ceva...

În timp ce-şi renova casa, tânărul a început să scoată pardoseala. Într-o zi, a observat că pe spatele unei scânduri era scris cu creionul un mesaj obscen care contravenea normelor militare.

"America, război cu Germania. Această podea a fost montată în 5.10.41 de către Albert Stella. Go f*** yourself. (Din motive lesne de înţeles, nu vom traduce înjuratura, n.r.)", scrisese bărbatul.

Cel mai probabil, bărbatul se gândise că cel care avea să ajungă în casa sa ar fi urmat să fie un german.

"Chiar îmi plăcea pardoseala pusă de Albert Stella, dar nu puteam s-o păstrez, era prea deteriorată. Când am început s-o demontez, am ridicat o scândură şi... am citit înjurătura", a povestit actualul proprietar, spre amuzamentul prietenilor.