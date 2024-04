"Ne-a părăsit doamna Ioana Bogdan, o personalitate deosebit de importantă a Televiziunii Române. Îi datorez enorm și am colaborat permanent cu domnia sa din 1975. Mulțumesc, Ioana pentru tot, o să-mi fie foarte dor de tine. Dumnezeu să te odihnească-n pace!", a scris Nicu Alifantis.

"Sunt OAMENI datorită cărora exiști profesional. Ioana Bogdan a fost una dintre „mămicile” artistului Adrian Enache. Am lucrat cu doamna Ioana Bogdan, am învățat de la ea, am fost norocos să fac parte din generația artiștilor cu personalitate. Ioana Bogdan va rămâne veșnic în inima mea pentru tot ce mi-a oferit, ca să devin ARTISTUL de azi. Dumnezeu s-o odihnească!" a transmis Adrian Enache.