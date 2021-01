A murit mogulul cazinourilor - Ce avere fabuloasă lasă în urma sa

S-a mai stins din viață un om influent! Sheldon Adelson, cel care avea pe numele lui multe afaceri cu jocuri de noroc și hoteluri, a murit la vârsta de 87 de ani. Afacerile sale cu jocuri de noroc şi hoteluri l-au transformat într-un important broker de putere politică în SUA şi Israel. Bărbatul era fondatorul companiei de cazinouri Las Vegas Sands. Bărbatul de 87 de ani era cunoscut și pentru susținerea cauzelor conservatoare și ale Israelului. Bărbatul a fost susținător al lui Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Mogulul cazinourilor avea mai multe probleme de sănătate, iar decesul a fost cauzat de tratamentul pentru limfom non-Hodgkin.

Sheldon Adelson este antreprenorul american care a dezvoltat Comdex, printre primele şi cele mai importante târguri de IT; a intrat apoi în afacerile cu cazinouri, iar averea sa a ajuns la 25,2 miliarde de dolari. Astfel, a devenit al 22-lea cel mai bogat om de pe planetă, scrie Businessmagazin.ro.

Acesta s-a născut în 1933 într-o familie modestă şi a crescut în apropierea Bostonului. Tatăl său, ucrainean de origine, a fost taximetrist, iar mama sa, de origine britanică, a condus un mic magazin de tricotaje.

Prima sa aventură în lumea afacerilor a avut loc la 12 ani, când a împrumutat 200 de dolari (echivelentul a 2.681 de dolari în prezent) de la unchiul său, pentru o obţine o licenţă ca să vândă ziare în Boston. Apoi, el a început o afacere cu automate de dulciuri.

După ce a făcut armata, s-a întors în Boston, angajându-se ca broker şi consultant financiar. Marea lui reuşită avea să vină în anii ’70, când a înfiinţat Interface Group, care se ocupa de organizarea de târguri şi expoziţii IT.

Pe când se întorcea de la un astfel de eveniment, în aprilie 1979, Adelson şi-a dat seama de potenţialul uriaş al pieţei târgurilor IT; era rampa de lansare pe care o aştepta şi, la mai puţin de şase luni, a profitat de ocazie pentru a deschide Computers Dealers Exposition (COMDEX), târg care aducea laolaltă producători şi dealeri din industria de IT. În 1994, Comdex a devenit cea mai mare expoziţie IT din America, desfăşurându-se pe o suprafaţă de circa 700.000 mp.

În 1991, lui Adelson i-a venit o altă idee de afaceri: construirea unui megacomplex care să schimbe Vegasul. Ideea s-a concretizat în The Venetian, resort-hotel-cazino, ridicat cu 1,5 miliarde de dolari. Proprietatea a revoluţionat industria hotelieră din Las Vegas, devenind unul dintre cele mai mari hoteluri din lume, celebru pentru tema arhitecturală, care imită laguna italiană, dar şi pentru canalul veneţian care-l străbate şi pentru luxul apartamentelor.

Au urmat multe alte cazinouri, care i-au adus profituri uriașe.