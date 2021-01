A murit jurnalista Iuliana Roibu. Mesaj sfâșietor, pe Facebook: "Sunt fericită că am fost mamă, fiică, soră, soție și prietenă"

Jurnalista Iuliana Roibu a decedat, anuntul mortii a fost facut pe pagina de Facebook a acesteia de catre membrii familiei.

Postarea de pe pagina Iulianei Roibu:

"Sunt fericita ca am fost mama, fiica, sora, sotie si prietena.

Va multumesc ca ati fost familia mea. Va iubesc!"

Iuliana Roibu a fost una dintre cele mai apreciate jurnaliste din Romania de pe domeniul economic, a lucrat la Evenimentul Zilei, Bussines Magazin, PRO TV si Financial Times.

Ulterior, ea si-a desfasurat activitatea in in calitate de antreprenor si consultant pe probleme de comunicare, in numeroase proiecte in domenii precum branding, content management, strategie de PR, inovare si sustenabilitate.