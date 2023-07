La ora transmiterii acestei știri, mai multe ambulanțe se aflau în fața centrului, beneficiarii acestuia urmând să fie relocați de către autorități în alte centre ori preluați de aparținători.

Intre timp, scandalul legat de acest camin continua. Desi centrul a fost controlat cu ceva timp in urma si inchis in urma unor nereguli gave constate de inspectorii ANPC, decizia nu a fost pusa in practica.

Miercuri au avut loc mai multe controale dupa ce politistii au fost sesizati cu pirvire la faptul ca centrul functiona in continuare, ignorandnd, practic decizia celor de la Protectia Consumatorului.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, in momentul in care s-a decis inchiderea centrului, conducerea acestuia i-ar fi mutat temporar pe batrani in alte locatii pentru a face niste reparatii, dupa care i-au adus inapoi.

Reamintim că un număr de 99 de centre sociale au fost suspendate/închise, în urma verificărilor efectuate în perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control, conform datelor ANPIS.