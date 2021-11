Realitatea PLUS

Un bărbat care îşi plimba câinele a făcut descoperirea macabră lângă cimitirul din cartierul arădean Bujac. El a fost cel care a alertat autoritățile.



"Câinele a plecat pe câmp și i-am dat drumul. Și a venit la mine cu o labă de picior. Am venit acasă și am stat cu gândul că părea real, și zic hai să mergem înapoi pentru că este ceva real acolo. Am mers înapoi și într-adevăr era un picior de copil", povestește bărbatul.



Anchetatorii ajunşi la faţa locului au găsit mai întâi un picior uman ars şi mai multe lucruri incendiate. La aproximativ o sută de metri, au găsit trupul unui copil fără membrele inferioare.



Rezultatele arată că e vorba de o fetiță între 5-6 ani, victima unei agresiuni. Moartea ar fi fost provocată de o lovitură la cap, susțin anchetatorii.



Cadavrul copilei ar fi fost tranșat și incendiat.