„În data de 22.05.2021, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa , împreună cu o echipă de scafandri din cadrul Gărzii de Coastă și două mijloace de mobilitate navală, au desfășurat activități in vederea identificării epavei unei ambarcațiuni.

Echipa de scafandri a Gărzii de Coastă a acționat sub coordonarea CCC SCOMAR, localizând și identificând epava pescadorului Sea Shark 1, la o distanță de aproximativ 10km Est de Chituc.

In cauză, sub coordonarea procurorului de caz, sunt derulate cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă și distrugere sau avarierea unei nave, iar în perioada următoare vor fi desfășurate activități pentru identificarea cauzelor care au condus la scufundarea pescadorului și recuperarea corpurilor neînsuflețite ale membrilor de echipaj”, se arată în comunicatul de presă.

Naufragiul a fost provocat de faptul că ambarcațiunea era supraîncărcată cu o canitate impresionată de rapane, crustaceu căutat de toate restaurantele cu specific marin. Alerta s-a dat luni, după ce ISU Constanța a fost sesizat că trei cadavre au fost găsite pe mal, iar apoi s-a confirmat că sunt membri ai echipajului vasului dat în căutare.