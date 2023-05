Inainte de toate, dupa o despartire dureroase, urmata de dor si de regrete, fiecare dintre noi trebuie sa constientizeze ca ceea ce acum pare a fi marea si unica iubire, peste o vreme nu va mai fi de aceeasi parere. Asadar, in loc sa stea sa-si planga in pumni, mai bine abordeaza astfel problema si incearca sa depaseasca momentele absolut firesti de suferinta.

Metoda nr. 1: bucura-te de noua libertate dobandita

Pe cand erai intr-o relatie serioasa cu asa-zisa “mare iubire” nici nu-ti imagineai ca ai putea pleca doua zile din oras cu un prieten sau o prietena sau ca ai putea sa iesi in oras la ora 11.00 seara, fara sa fi avut asta in plan. Acum insa poti. Timpul petrecut in doi candva nu este atat de greu de umplu pe cat crezi. Bucura-te de libertatea redobandita si iesi in oras oricand se iveste ocazia. Nu te lasa prada starii de letargie in care nu faci altceva decat sa ascultati melodiile voastra, stand suspinand in pat, acasa. Iesi in oras, cunoaste oameni. Accepta oricefel de invitatie, indiferent cat de neasteptata este si bucura-te ca nu trebuie sa dai socoteala nimanui.

Metoda nr. 2: adu-ti aminte si de vremurile grele

Chiar daca suna usor egoist, este bine sa-ti amintesti si de vremurile grele ale relatiei, cand te certai cu “marea iubirea” care nu-ti mai e alaturi. Cand ne paraseste un om drag, avem tendinta de a vedea doar binele pe care l-am pierdut si nu ne bucuram de faptul ca am scapat de alte toane, mofturi, dispute si tensiuni care veneau la pachet cu intreaga relatie. O fi sau n-o fi egoist, este un mecanism de supravietuire bine venit. Asadar, aminteste-ti si de ceea ce te scoate din minti la “marea iubirea”!

Metoda nr. 3: petrece mai mult timp cu prietenii

Chiar daca pe unii i-ai lasat deoparte pentru ca erai intr-o relatie stabila si nu mai aveai timp de ei, reia legatura, chiar si cu riscul de a ti se bate obrazul. Daca sunt prieteni adevarati, vor trece cu vederea si vor intelege distanta pe care ai avut-o fata de ei atunci cand erai intr-o relatie, caci, pana una alta, toti am facut asta la un moment dat in viata. Acum este insa momentul sa reiei vechi prietenii si sa legi altele noi, cat mai multe pentru a nu-ti petrece timpul singur/a.

Metoda nr. 4: nu incerca sa-ti recuperezi lucrurile

Evalueaza obiectiv ce lucruri ti-au ramas la “marea iubire” si, daca nu este ceva absolut important si scump, de care nu te poti lipsi, renunta la ele. Nu are rost sa te deplasezi la fostul/fosta doar ca sa-ti ridici haine, dvd-uri sau carti pe care oricum le-ai purtati, le-ai vizionat sau le-ai citit deja. In plus, de articolele respective sunt legate amintirile in comun, asa ca mai bine scapi de ele.

Metoda nr. 5: ascunde sau chiar arunca “amintirile”

Nu lasa prin casa tot felul de lucruri care sa-ti aminteasca la fiecare pas de “vechea iubirea”. Daca nu ai sangele rece ca sa le arunci, atunci macar ascunde-le pe toate intr-o cutie pe care sa o pui la loc sigur, acolo unde stii ca nu umbli, deci nu exista riscul de a da peste ele. Orice iti aminteste de fostul/a partener/a elimina din locuinta ta si renunta la atitudinea masochista prin care iti doresti sa vezi lucrurile lui/ei, chiar daca te doare sufletul, doar pentru a il/o simti mai aproape. Trezirea la realitate! Asta nu este suferinta pura dupa despartire, ci suferinta indusa. Asadar, inceteaza sa-ti faci rau!

Metoda nr. 6: evita prietenii/prietenele lui/ei si locurile unde obisnuieste sa mearga

Este neplacut sa iesi in oras si sa te intalnesti cu prietenii lui intr-un bar in care stii bine ca s-ar putea sa-i gasesti. Evita atat persoanele “din tabara cealalta”, cat si locurile pe care stii ca le frecventeaza. Poate parea egoism caci, pana una alta, prietenii/prietenele lui/ei nu ti-au facut nimic rau, dar este o masura de autoprotectie care te ajuta, de fapt, sa treci mai usor peste.