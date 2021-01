300 de cadre medicale de la Institutul Marius Nasta s-au vaccinat anti-Covid. Beatrice Mahler: "Vaccinul rămâne o soluție, iar noi putem fi un exemplu"

"La Marius Nasta, vaccinul a fost primit de 220 angajati in prima zi, ulterior alti 80 de angajati s-au vaccinat in cea de-a doua zi de vaccinare. In momentul de fata, avem 300 de persoane vaccinate. Vaccinul a fost asteptat de toti cei care lucram de atatea luni cu acesti pacienti atat de bolnavi, care raman cu sechele o mare parte dupa aceasta boala. Vaccinul ramane o solutie, iar noi putem fi un exemplu si o carte de incredere acordata poporului roman. In aceasta perioada, organismul incepe deja sa secrete anticorpii care sa lupte la un eventual contact cu o pers bolnava", a afirmat Mahler.

Medicul a precizat ca nu a avut reactii adverse post vaccinare si ca nu a simtit nicio durere in momentul administrarii serului. "Din informatiile mele, numarul reactiilor adverse in Romania e extrem de mic si sunt doar reactiii adverse la nivel local", a spus managerul de la Marius Nasta.

In ceea ce privete numarul scazut de cazuri noi de COVID-19, precum si cel de teste din ultimele zile, Beatrice Mahler a declarat: "Este bine ca avem o directie de trend descendent, inclusiv la ATI si in ceea ce priveste numarul de decese. Si totusi inca sunt multi (morit -n.r.). Peste 100 de decese zilnic inseama 100 de familii indoliate, ceea ce este o drama. (...) Avem doua situatii: in Bucuresti, un numar mare de pacienti reusesc sa isi faca testul antigen acasa, sunt pozitivi, dar nu continua procedura astfel incat sa fie introdusi in baza nationala de date. Altii au simptome, isi fac testul si iese negativ. (...) Un test antigen pozitiv inseamna boala, dar trebuie facute intr-un mediu organizat, cum ar fi un spital, o clinica... Riscul e sa ajungi cu o nebvoie de internare acuta si sa nu poti beneficia in primul moment de ajutor".