2.813 de elevi din toată țara lipsesc de la școală din cauza gripei

Ministerul precizează că această cifră nu reprezintă numărul copiilor bolnavi.



Este închisă integral o grădiniţă din Constanţa.



Sunt închise parţial unităţi de învăţământ din Timiş, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Cluj, Sălaj, Braşov, Constanţa, Sibiu, Bucureşti, Brăila, Buzău, Suceava, Argeş.

Ce trebuie să știm despre gripă

Virusul gripal provoaca o infectie in tractul respirator, nas, gat si plamani. Virusul este inhalat sau transmis, de obicei de pe degete, catre gura, nas sau ochi, apoi calatoreste in jos pe tractul respirator si se leaga de celulele epiteliale care alcatuiesc caile respiratorii pulmonare prin intermediul unor molecule specifice pe suprafata celulara. Odata ce se afla in interiorul celulelor, virusul distruge mecanismele de fabricare a proteinelor din celula pentru a-si genera propriile proteine virale si pentru a crea mai multe particule virale. Odata ce particulele virale mature sunt produse, ele sunt eliberate din celula si pot continua apoi sa invadeze celulele adiacente. In timp ce acest proces provoaca unele leziuni pulmonare, cele mai multe simptome ale gripei sunt de fapt cauzate de raspunsul imun la virus. Prin urmare, atunci cand va simtiti groaznic din cauza gripei, puteti fi siguri ca aceasta stare se datoreaza luptei organismului cu infectia si cu combaterea raspandirii virusului in plamani si uciderea celulelor infectate. Raspunsul imun primar implica celule ale sistemului imunitar innascut al organismului, cum ar fi macrofagele si neutrofilele. Aceste celule au receptori care sunt capabili sa simta prezenta virusului si dau alarma prin producerea de mici molecule numite citokine si chemokine. Acestea avertizeaza organismul ca are loc o infectie. Citokinele orchestreaza alte componente ale sistemului imunitar pentru a lupta in mod corespunzator cu virusul invadator, in timp ce chemokinele directioneaza aceste componente catre locul infectiei. Unul dintre tipurile de celule chemate in actiune sunt limfocitele T, un tip de celule albe din sange care lupta impotriva infectiilor si sunt chiar numite celule "soldati". Cand celulele T recunosc in mod specific proteinele virusului gripal, ele incep apoi sa se prolifereze in ganglionii limfatici, in jurul plamanilor si gatului si determina umflarea si durerea in ganglionii limfatici. Dupa cateva zile, aceste celule T se deplaseaza in plamani si incep sa omoare celulele infectate cu virusul. Acest proces creeaza o mare parte a leziunilor pulmonare similare cu bronsita, care poate agrava o boala pulmonara existenta si face dificila respiratia. In plus, acumularea de secretii in plamani, ca rezultat al acestui raspuns imun la infectie, induce tusea ca reflex pentru a incerca curatarea cailor respiratorii. In mod normal, aceasta leziune declansata de sosirea celulelor T in plamani este reversibila la o persoana sanatoasa, dar cand avanseaza, poate duce la moarte. Functionarea adecvata a celulelor T specifice gripei este esentiala pentru eliminarea eficienta a virusului din plamani.