2020, cel mai cald an din ultimii 140. Avertisment teribil: Dereglarea climei va deveni ireversibilă și incontrolabilă

"Privind la ultimul deceniu, putem spune ca anul 2019, la nivel global, se va situa in topul celor mai caldurosi ani. In momentul de fata, se estimeaza de catre Organizatia Mondiala de Meteorologie, ca acest an poate fi unul dintre cei mai caldurosi, eventual sa-l depaseasca sau sa se situeze imediat dupa anul 2016, cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice. Dar anul 2019 pentru Romania este consemnat cel mai calduros an, motiv pentru care, daca este sa privim si la ce s-a intamplat anul trecut in Europa, la noi in tara si la ce s-a intamplat pana acum in 2020, cu siguranta si legat de tara noastra putem spune ca acest an se va situa in topul celor mai caldurosi ani si in tara noastra. Daca va ocupa sau nu primul loc va ramane de vazut. Pana acum, vorbim despre o prima jumatate a anului destul de secetoasa", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Gabriela Băncilă, șefa centrului de Prognoză al ANM.

"Aceasta crestere a temperaturii medii globale sau a temperaturii medii la nivelul tarii noastre, indiferent de cat anume va fi aceasta crestere, nu implica zile consecutive cu vreme calda, ci implica aceste alternante in care patrunderile de aer mai rece sa determine manifestari puternice de instabilitate. Aceasta crestere a temperaturii medii globale nu inseamna absenta furtunilor. Din contra, acestea pot deveni mult mai virulente", a mai spus Băncilă.

"Agentia americana pentru atmosfera considera ca sunt sanse de 75% ca 2020 sa devina cel mai cald an din istorie, 95% sa se incadreze in topul primilor 5 si 98-99% in primii 10. Un studiu recent ne arata ca punctul de bascula in privinta temperaturii medii globale de 2 grade Celsius va fi depasit in 2040, cu mult mai devreme decat ne asteptam, dupa care dereglarea climei va deveni ireversibila si incontrolabila. Atunci, haosul pe care-l traim astazi ar putea sa reprezinte mai nimic in comparatie cu ceea ce ar fi posibil sa traversam prin efectele schimbarilor climatice dupa 2040", a spus Mircea Duțu, profesor univeristar la Universitatea Ecologică.