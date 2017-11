La stat, în concediu medical. Cum a fost fentat un fost ministru al Sănătăţii:"Avea palpitații, deh"

Dacă intraţi într-o instituţie publică şi aşteptaţi minute bune să găsiţi un funcţionar să vă ajute, nu vă miraţi. Restul sunt în concediu. Medical sau de odihnă. Reporterii Realitatea tv au descoperit că anul acesta, spre exemplu, 7 din 10 angajaţi de la ANAF au fost în concediu medical. 7 din 10. La CFR Călători, în primele 9 luni ale acestui an, s-au acordat 233 de ani de concediu medical. Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a povestit pe contul său de Facebook, ce a păţit atunci când i-a cerut demisia unui secretar de stat.

Realitatea TV a solicitat în urmă cu o lună companiilor de stat o situaţie legată de numărul de zile de concediu medical şi de odihnă acordate angajaţilor. În urma acestei ştiri, fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi-a amintit că a fost pus la rândul său în faţa unei situaţii asemănătoare.

"Citind știrea de la realitatea.net mi-am amintit ceva ce merită povestit. A fost odată un medic primar medicină internă și medic specialist gastroenterologie la Spitalul MAI - Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota". Un medic gradat, deci. Doamna doctor îi fusese recomandată călduros domnului ministru Achimaș de către domnul ministru Tobă. A fost numită consilier și mai apoi Secretar de Stat în Ministerul Sănătății. Nu mult după ce am preluat Ministerul Sănătății, după o primă evaluare, am rugat-o pe doamna doctor să își prezinte demisia, rugând-o să ramână în calitate de consilier în Minister pentru a își continua ce avea de continuat. Doamna doctor mi-a spus că orice poziție în afară de cea de Secretar de Stat este sub demnitatea dânsei, după care mi-a spus că ar vrea să mai rămână pentru X săptămâni pe funcție, ca să nu îi stric aranjamentele. I-am spus că din păcate nu se poate, pentru că noi avem puțină treabă la minister, și timpul este scurt. Ce a urmat mi-a arătat o nouă față a sistemului nostru public. Ce credeți? Doamna doctor a intrat în CONCEDIU MEDICAL. Avea #palpitații, deh. Concediu medical pentru exact X săpămâni, cât își dorea doamna. Actele doveditoare pentru concediul medical veneau, puțin surprinzător, de la Spitalul MAI - Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", a scris Vlad Voiculescu pe contul său de Facebook.

Fostul ministru explică în aceeaşi postare că nimeni nu poate verifica situația reală. "Nici măcar ministrul sănătății. Așa e legea. Inclusiv ca demnitar, dacă “îți bagi” concediu medical, NIMENI nu te poate da afară. Nici măcar Premierul. Cel puțin nu fără riscul celui care îți semnează demiterea din funcție de a fi dat în judecată, cu șanse reale de a pierde procesul. Nu este nici pe departe singura persoană care a procedat așa în timpul scurtei mele șederi la minister, dar despre asta povestim altădată...", a scris Vlad Voiculescu pe contul său de Facebook.