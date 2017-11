Stătea pe un scaun și se uita la o piesă de teatru. Ce a urmat este ȘOCANT

O fantomă a fost surprinsă pe camerele de supraveghere ale unui teatru din Marea Britanie. Mulți susțin că ar fi vorba despre fantoma actorului Sid James.

Potrivit Mirror, un spectator a surprinsins în timpul unei piese o formă ciudată pe scena teatrului Sunderland Empire, în luna octomrbrie. După ce a postat imaginea pe internet, internauții au spus că este fantoma lui Sid James, actorul care a murit pe acea scenă în urmă cu 41 de ani.



”A fost foarte ciudat. Stăteam acolo și am vrut să fac o poză, deoarece nu am văzut niciodată o piesă din locurile din față. După ce am apăsat pe shutter, am observat două sfere luminoase care se mișcau destul de rapid”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.



Imaginea cu fantoma o puteți vedea mai sus.