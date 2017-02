Soţul construia în secret o magazie, când familia a descoperit ce e înăuntru, s-a cutremurat

Un bărbat a decis să construiască o magazie în care să depoziteze toate amintirile familiei.

Charles Evans (82 de ani) este cunoscut tuturor prietenilor sub porecla de LaLa. El spune că încă își mai amintește momentul când a privit-o pentru prima dată pe cea care va deveni viitoarea lui soție, Louise. El spune zâmbind că a fost cu siguranță dragoste la prima vedere. Dar atunci când Louise s-a stins din viață, LaLa a fost distrus, dar a luat acea durere și a investit-o în construirea a ceva minunat și incredibil… Un muzeu în spatele curții sale unde el și soția sa au fost fericiți timp de 59 de ani.

LaLa a umplut muzeul cu amintiri, pereții sunt acoperiți de sute, poate chiar mii de poze pe care cei doi și familia lor le-au realizat de-a lungul anilor. LaLa mărturisește: ,,Noi doi chiar am vorbit o dată, înainte să moară, să facem un muzeu unde să punem toate aceste imagini. Nu am mai avut timp, dar ideea mi-a rămas în cap așa că am spus că o voi face oricum. La câteva luni de la dispariția ei mi-am spus că voi transforma în realitate acel vis pe care l-am avut împreună”.