Sorin Roşca Stănescu demască o mega-înșelăciune PNL

Sorin Roşca Stănescu: Marți am făcut o dezvăluire de senzație. Sub titlul ”PNL, marea scamatorie a sondajului”. Am aflat cine este executantul și, în același timp, beneficiarul mega-sondajului de opinie efectuat de PNL, la care ar fi fost intervievați pe teren nu mai puțin de 15.000 de persoane și care a fost plătit cu cea mai mare sumă din istoria României. NOVEL RESEARCH, o societate obscură, specializată în cercetări comerciale de piață, a obținut nu mai puțin de 300.000 de euro, jumate proveniți de la buget, cealaltă jumătate din contribuțiile membrilor acestui partid. Am aflat și am făcut publice câteva detalii absolut șocante despre această societate. Astăzi prezint noi detalii la fel de scandaloase.