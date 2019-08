Grindeanu a anunțat ce va face ANCOM după memorandumul cu SUA: "Huawei nu e operator"

Fostul premier Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a anunțat în direct la Realitatea TV că va trimite joi dimineața adrese către Guvernul României și Președinție pentru a cere lămuriri cu privire la aplicarea memorandumului semnat între România și SUA în materie de tehnologie 5G.

Memorandumul semnat între România și SUA prevede și o colaborare privind tehnologia 5G. Memorandumul nu se referă la o anumită companie dar clarifică anumite criterii de transparență, printre care și interzicerea participării unor operatori controlați de guverne.

Memorandumul vine în contextul unui adevărat război economic pe care SUA îl are cu China, țara care investește masiv în producția de echipamente de rețea și de telefonie mobilă.

"În primul rând trebuie să salut memorandumul de ieri, din punctul meu de vedere întărește parteneriatul strategic pe care România îl are cu SUA. Eu cred că e un pas important, dar trebuie urmat de alte decizii luate în România, în cazul nostru, al tehnologiei 5G, Guvernul sau comitetul de securitate cibernetică de la Administrația prezidențială trebuie să ne transmită cum va fi aplicat acest memorandum", a declarat Sorin Grindeanu miercuri seara la emisiunea "Legile puterii", la Realitatea TV.

Fostul premier a anunțat că ANCOM are deja pregătită o adresă pe care o va trimite joi dimineața Guvernului și Președinției pentru a solicita lămuriri cu privire la aplicarea concretă a memorandumului.

"Vă mai spun că noi la ANCOM vom transmite mâine dimineață adrese către Comitetul de securitate cibernetică și către Guvern, astfel încât operatorii care se înscriu la licitația 5 G din noiembrie să știe când vin cu ofertele ce au de făcut. Tocmai de aceea dimineață trimitem documentația, întrebăm Guvernul României, că Guvernu a semnat prin reprezentatntul său la Washington, și Administrația prezidențială cum va aplicat acest memorandum", a spus Grindeanu.

Guvernele SUA și României, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, au semnat marți la Washington un memorandum de înțelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G.

În plină controversă privind implicarea Huawei în operațiuni de spionaj ale statului chinez, România și SUA se angajează prin acest memorandum ca la licitațiile privind 5G să aplice câteva filtre drastice.

Potrivit textului memorandumului prezentat de G4Media.ro, "evaluarea riguroasă a furnizorilor 5G" trebuie să includă următoarele elemente: "1. Dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul guvernului unui alt stat; 2. Dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă; 3. Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporative transparente".

Adoptarea memorandumului vine cu scurt timp înainte ca România să lanseze licitația pentru serviciile 5G în telecomunicații.