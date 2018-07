Sondaj Realitatea.net: Care este "cel mai slab președinte al PNL?"

Ludovic Orban

O consultare realizată de site-ul Realitatea.net timp de două zile arată opinia cititorilor cu privire la topul celor mai slabi președinți ai PNL. Consultarea i-a luat în calcul pe toți președinții PNL din 1990 și până acum.

PNL a fost aspru criticat în ultima vreme pentru că nu a fost capabil să joace eficient rolul principalului partid de opoziție și pentru că nu oferă președintelui Klaus Iohannis un sprijin.

Klaus Iohannis nu mai are pe ce să se bazeze, nu mai are un partid care să-l sprijine, însă este ”păcălit” că stă bine în sondaje, a atras atenția, zilele trecute, consultantul politic Cozmin Gușă.

”Alina Gorghiu și Raluca Turcan, două doamne care n-au făcut nimic pentru partid. Klaus Iohannis trage ponoasele că nu mai are un partid care să-l sprijine. USR au spus că o preferă pe Kovesi. Mizele din spatele lucrurilor de care am râde când vorbim de PNL este și lăsarea în offside a lui Iohannis pe care unii din jurul lui azi îl păcălesc că merge relaxat spre noua candidatură și că are un scor mare în sondaje. Iohannis, dacă va fi suspendat de PSD, trebuie să-și confirme scorul prin realizări. Românii care l-au votat vor spune 'Ia să vedem... Câte din ce a promis în campanie a făcut?'. Miza degringoladei din PNL trebuie interpretată în această cheie de joc politic”, a spus Gușă.

Consultantul politic a explicat și ce se întâmplă în acest moment în partid. "Merge Vasile Blaga la partid și le sugerează tuturor că s-a dus și a ocupat sediul. Vine Orban și ne informează că a fost o chestie normală. Că Blaga n-a ocupat sediul. Că el era pe acolo, dar n-a intrat, să nu-i deranjeze. Nu poți să te porți ca un papagal închiriat și vii să strigi că nu s-a întâmplat nimic", susține Cozmin Gușă.

Prin această mișcare, Vasile Blaga l-a condiționat pe Ludovic Orban să așeze anumiți liberali pe lista de candidați la alegerile europarlamentare, punctează consultantul politic.

" 'Noi te susținem la președinție daca ești cuminte. Ca să fii cuminte trebuie să pui pe liste la europarlamentare persoanele pe care ți le dăm noi, cu mine - Blaga - în frunte. Mai e și Crin Antonescu pe aici. În afară de soția lui, care dorește să fie în continuare europarlamentar, ar merge și el să stea pe bani buni la Bruxelles. Orban e dependent de noi' ", a explicat acesta.

Nu este posibil ca liberalii să nu fi realizat fuziunea între PNL și PDL după patru-cinci ani de zile, subliniază Cozmin Gușă. ”E posibil ca Baga să se întâlnească doar cu foști oameni din PNL ca să șantajeze actualul președinte al PNL care e vai și amar de capul lui? Același Orban care spunea că nu e nevoie să se unească partidele anti-PSDragnea... El nu-și dă seama că a căzut câteva etaje cu liftul”, a concluzionat Gușă.

Realitatea.net realizează pe site o serie de consultări pentru a afla care este opinia cititorilor despre cei mai slabi lideri ai principalelor partide. După PNL, vor urma UDMR și PSD. Consultările nu au rolul unui sondaj de opinie reprezentativ național.