Sonda spațială care se va alimenta singură și va călători între asteroizi

NASA vrea să construiască o sondă spațială care să fie capabilă să-și creeze singură combustibil pentru a se alimenta. Ideea a luat naștere din dorința celor de la NASA de a culege date din Univers cât mai ușor și mai repede.

Mai exact, sonda va extrage apă din solul asteroizilor, pe care o va folosi pentru a genera abur. Ulterior va folosi acest abur pentru a creea combustibil. În plus, aceasta va folosi panouri solare pentru a obține energia necesară pentru a extrage apa și a o transforma în combustibil. Astfel, se va putea autopropulsa de pe un asteroid pe altul.

Această sondă - robot se numește WINE, care vine de la The World Is Not Enough și este produsul unui parteneriat între NASA, compania Honeybee Robotics și University of Central Florida.

NASA va crea un alt robot care se va alimenta singur

WINE este construit astfel încât să folosească mult mai puțină gravitație decât pe Pământ și să poată sări pe distanțe mai mari de câțiva kilometri. Astfel, se va putea deplasa cu ușurință de pe un asteroid pe altul și va putea sări chiar și pe corpuri spațiale cum ar fi Europa, satelitul lui Jupiter.

„Dispozitivul de mărimea unui cuptor cu microunde ar putea, în teorie, să călătorească prin spațiu pentru totdeauna, pentru că se bazează pe un stoc infinit de combustibil necesar pentru a se propulsa", potrivit specialiștilor de la NASA.

Cu ajutorul lui WINE, cercetătorii vor reuși să colecteze date despre toate corpurile spațiale pe care acesta va ateriza. Astfel, prin colectarea de regolit din care extrage apa pentru a transforma-o în combustibil, WINE colectează, în același timp, informații detaliate despre compoziția și structura fiecărei suprafețe pe care o atinge.

În plus, acest robot mai are încă un avantaj - datorită faptului că nu rămâne niciodată fără combustubil implică costuri mult mai mici, spre deosebire de celelalte instrumente de explorare a Sistemului Solar.

Sursă