Simona Halep, cel mai slab parcurs din ultimii 5 ani

Simona Halep

Simona Halep a înregistrat cel mai slab parcurs al ei din luna august, din ultimii 5 ani.

Simona Halep s-a oprit în sferturile de finală de la Rogers Cup și în optimi la Cincinnati, având astfel cel mai slab parcurs din ultimii 5 ani la cele două competiții.

Numărul 4 WTA are însă şi o scuză: a acuzat probleme medicale.

"Da, am aceste dureri din primul meci, suprafața este destul de dură. Am venit după o pauză, am avut dureri mari astăzi, de aia am decis să mă retrag. Cred că fost o decizie ințeleaptă, nu avea rost să forțez, un set a fost bun ca sa văd că simt bine jocul", a declarat Simona Halep pentru Digisport.

Cincinnati a fost astfel ultima "repetiție" pentru Halep înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.