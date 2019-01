Simona Halep, anunț neașteptat înaintea meciului cu Venus Williams de la Australian Open

Simona Halep

Simona Halep a trecut de Sofia Kenin după un meci de 2 ore și 34 de minute și s-a calificat în turul 3 la Australian Open.

Simona Halep a trecut după trei seturi epuizante, scor 6-3, 6-7 (5), 6-4, de americanca Sofia Kenin în turul al doilea la Australian Open.

Simona Halep o va întâlni în turul III la Australian Open pe americanca Venus Williams (38 de ani, locul 36 WTA).

Constănțeanca în vârstă de 27 de ani, lider WTA, a făcut un anunț neașteptat înaintea meciului cu Venus Williams: s-a plâns de faptul că a jucat meciul cu Sofia Kenin accidentată.

"Nu am idee cum am câştigat. E greu să explic ce s-a întâmplat pe teren. Sofia a jucat uimitor. Am fost puţin accidentată în setul al doilea, dar am continuat să lupt, pentru că am vrut să câştig şi să joc din nou în faţa voastră", a spus Simona Halep la finalul partidei.

Iată traseul liderului WTA Simona Halep la Australian Open:

Tur 1: Kaia Kanepi

Tur 2: Sofia Kenin

Tur 3: Venus Williams

Optimi: Serena Williams

Sferturi: Karolina Pliskova

Semifinale: Naomi Osaka / Elina Svitolina

Finală: Angelique Kerber / Caroline Wozniacki