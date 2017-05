Simona Halep debutează azi la Roland Garros, după o zi neagră pentru românce

Simona Halep îşi începe aventura la turneul de la Roland Garros azi la ora 12.00, când o întâlneşte pe sportiva Jana Cepelova, locul 88 mondial din Slovacia.

Simona Halep a luat decizia de a participa la turneul de la Roland Garros. Venită după o accidentare la gleznă în finala turneului de la Roma, Simona Halep are marți primul meci la Roland Garros, la ora 12.00, în compania slovacei Jana Cepelova, locul 88 mondial.

Zi neagră pentru românce, luni, la Roland Garros: Begu, Niculescu, Bogdan și Țig au fost eliminate fără să câștige vreun set. Begu riscă să iasă din Top 50 mondial după un prim tur în care două dintre românce au jucat accidentate.

Simona Halep poate ajunge pe primul loc mondial dacă se impune la Roland Garros, în condiţiile în care Angelique Kerber, actualul nr. 1 WTA, a fost eliminată din primul tur.

Simona Halep, locul 4 WTA, are meci greu în primul tur în faţa Janei Cepelova din Slovacia, care a mai eliminat-o pe Halep într-un turneu de Grand Slam, la Wimbledon. Dacă trece de primul meci, următoarele două tururi sunt mai uşoare pentru sportiva noastră.

Halep a primit o veste importantă înainte de începerea turneului din Franța: se menține pe locul 4 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, potrivit anunțului făcut luni dimineață de WTA.

„Mai are șanse Simona, totul depinde de cum se va simți la primul joc și dacă trece de turul 1 la tururile 2 și 3, care sunt abordabile fără probleme prea mari. În primul tur o are ca adversară pe Cepelova, care a mai bătut-o pe Simona, la Wimbledon, dar într-un moment în care era ieșită din formă. Acum, având în vedere psihicul foarte bun al Simonei, pe care îl are începând cu turneul de la Stuttgart, de la începutul sezonului pe zgură, e foarte bine așezată mental și ăsta e atuul ei principal", a spus Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție la un post TV.

Simona Halep s-a mai confruntat direct cu Jana Cepelova de două ori. Scorul întâlnirilor directe este 1-1.

Halep are, în premieră, şansa de a deveni numărul unu mondial după Roland Garros, după ce jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, nr. 1 WTA și principala favorită, a fost eliminată duminică în primul tur al turneului de Mare Șlem, înclinându-se în fața rusoaicei Ekaterina Makarova, după două seturi simetrice, 6-2, 6-2.

Simona Halep, locul 4 WTA, va debuta marți la Roland Garros, în compania slovacei Jana Cepelova, locul 88 mondial.

Celelalte patru românce vor intra în competiție luni, tot în primul tur. Monica Niculescu (54 WTA) va juca împotriva Anettei Kontaveit (53 WTA), pe terenul 4, în primul meci, de la ora 12:00.

La aceeași oră, va debuta pe tabloul principal și Ana Bogdan (106 WTA), dar pe terenul 18, unde o va întâlni pe Ons Jabeur, din Tunisia (114 WTA).

Patricia Țig (120 WTA) se află și ea tot pentru prima dată pe tabloul principal și va evolua în al treilea meci de pe terenul 16. Adversara româncei va fi rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (17 WTA și a 16-a favorită).

Irina Begu (46 WTA) va juca pe terenul 8 în ultimul meci, cu Mariana Duque-Marino din Columbia (115 WTA).