LIVE TEXT Simona Halep - Angelique Kerber, semifinale Australian Open, joi, ora 7:00

LIVE TEXT Simona Halep - Angelique Kerber, semifinale Australian Open | Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) joacă în semifinale la Australian Open împotriva nemţoaicei Angelique Kerber (30 de ani, locul 16 WTA). Meciul Simona Halep - Angelique Kerber se dispută joi, 25 ianuarie, după ora 7:00, LIVE TEXT pe realitatea.net.

Meciul Simona Halep - Angelique Kerber se joacă pe "Rod Laver Arena" și este al treilea al zilei de joi.

Mai întâi, de la ora României 2:00, va începe un meci de dublu mixt pe arena "Rod Laver": Storm Sanders / Marc Polmans - Maria Jose Martinez / Marcelo Demoliner. După această partidă, va începe prima semifinală feminină de la Australian Open, Caroline Wozniacki - Elise Mertens, în jurul orei 5:00, ora României. Abia apoi se va juca partida Simona Halep - Angelique Kerber, dar nu mai devreme de ora 7:00.

Simona Halep: "Voi da tot ce am mai bun cu Angelique Kerber"

"Cu Kerber va fi al doilea maraton la acest turneu pentru mine. Dar sunt obișnuită, o cunosc foarte bine. E o adversară foarte puternică, îi place să joace la Melbourne. A început să-mi placă și mie. După doi ani în care am pierdut încă din primul tur, acum cred că am obținut un rezultat mai bun. Vreau să intru pe teren, să dau tot ce am mai bun, așa cum am făcut-o în ultimele meciuri. Nu mă gândesc la rezultat, mai ales că am trecut prin multe la acest turneu. Trebuie să fiu al cel mai înalt nivel ca să câștig", a spus Simona Halep înaintea meciului cu Angelique Kerber din semifinalele Australian Open.

Angelique Kerber: "Cu Simona Halep va fi un meci lung"

"Cu Simona Halep va fi un meci lung, cu schimburi lungi. Am jucat de multe ori contra ei. Fiecare meci a fost greu și rezultatul a fost strâns. Vreau să îmi fac jocul în continuare, eu mă concentrez doar asupra mea. Știu că sunt bună în defensivă și asta mă face puternică. Și pot să alerg mult, să returnez multe mingi. Știu că pot fi agresivă, fac asta la antrenament și vreau să fac și în meciuri", a declarat şi Angelique Kerber înaintea partidei cu Simona Halep din semifinalele Australian Open.

Simona Halep s-a calificat în semifinalele Australian Open, după ce a învins-o în sferturile de finală, cu scorul de 6-3, 6-2, în 72 de minute, pe sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 6 WTA.

Angelique Kerber s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce a trecut în sferturile de finală, cu scorul de 6-1, 6-2, în 51 de minute, de americanca Madison Keys, locul 20 WTA.

Statistică Simona Halep - Angelique Kerber

Halep şi Kerber s-au întâlnit de opt ori până în prezent, fiecare impunându-se în patru partide. Ultimele lor meciuri au avut loc în 2016. În acel an, ele au jucat cinci partide, dintre care Kerber a câştigat patru. Anul trecut, Halep a fost eliminată de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, în primul tur. Anterior, cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Melbourne era calificarea în sferturi, în 2014 şi 2015

La Melbourne, până în semifinale, Simona Halep a câştigat 273 de puncte şi a pierdut 182 (diferenţă pozitivă 91) în "raliurile" mai scurte de patru schimburi de mingi. Aşteptarea este ca atunci când "raliul" depăşeşte patru schimburi, Halep să devină mai dominantă, însă nu este cazul, situaţia fiind de 168 - 168.

Cu referire la Simona Halep, după succesul din turul precedent cu Pliskova, site-ul WTA a notat punctele forte ale constănţencei: "Halep atacă lovitura de dreapta, în special larg, spre exterior. Clăteşte. Repetă. Pliskova a comis doar nouă greşeli neforţate cu reverul. Nu asta a fost partea asupra căreia Halep şi-a concentrat atenţia. Halep s-a dus după lovitura de dreapta a adversarei, care a comis 16 greşeli neforţate şi şapte forţate. Aceste 23 de erori i-au oferit Simonei Halep posibilitatea unei strategii repetitive câştigătoare, care a înclinat complet balanţa în meci"