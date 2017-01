Sfaturi de sănătate pe timp de ger. Cum eviţi degerăturile şi alte probleme cauzate de frig

Indiferent de cat de scazute sunt temperaturile afara, trebuie sa ne mentinem starea de sanatate. Racelile si gripele de sezon sau degeraturile pot fi evitate, cu conditia sa respectam o serie de reguli.

Numai in felul acesta vom putea ramane la fel de activi pe timp de iarna, ca si pe timp de vara.

E important sa ai grija de sanatatea ta pe tot parcursul anului, insa lunile reci, de iarna, necesita o atentie sporita. O dieta buna, un aport crescut de vitamine si cat mai mult exercitiu fizic. Acestea sunt cateva dintre secretele celor care trec cu bine peste sezonul rece.

Stimuleaza-ti imunitatea

Alimentatia corecta, somnul suficient si activitatea constanta sunt foarte importante in timpul iernii pentru stimularea sistemului imunitar. Suplimentele care contin plante si substante nutritive, cum ar fi echinaceea, usturoi, vitamina C, zinc, contribuie si ele la sprijinirea functiei imunitare a organismului.

Continua sa te misti

Muta-ti antrenamentele in interior in timpul lunilor reci. Inainte sa te apuci de exercitii intense, nu omite incalzirea, intrucat poate dura ceva mai mult pana ce articulatiile isi intra in forma in perioada rece. Miscarea ajuta la o mai buna circulatie sangvina si, implicit, la evitarea degeraturilor, ca urmare a expunerii indelungate la frig, scrie sfatulmedicului.ro.