Adevărul despre seminţele de psyllium: Cum trebuie consumate

Seminte psyllium

Semintele de psyllium sunt o sursa excelenta de fibre solubile si insolubile.

Fermentarea fibrelor solubile din semintele de psyllium de catre bacteriile anaerobe din intestinul gros produce acizi grasi cu lant scurt (SCFA), care joaca un rol important in mentinerea sanatatii intestinale.

Mai multe studii au aratat ca aparitia unor boli inflamatorii intestinale (ca boala Crohn sau colita ulcerativa) sunt asociate cu productia insuficienta de SCFA. Unul dintre acesti acizi grasi cu lant scurt, acidul butiric, are o actiune anticancerigena la nivelul colonului si poate fi util in tratamentul colitei ulcerative.

Taratele si semintele de psyllium sunt folosite pe scara larga ca ingrediente in produsele destinate tratamentului constipatiei. Psylliumul este clasificat ca o fibra mucilaginoasa, datorita proprietatii sale de a forma un gel la contactul cu apa. Aceasta calitate a ei este data de rolul endospermei din semintele de psyllium, care are functia de a retine apa pentru a preveni uscarea semintelor.

Numeroase studii au aratat ca fibrele alimentare au capacitatea de a accelera tranzitul intestinal si de a mari consistenta scaunului. in cazul voluntarilor sanatosi, administrarea a 18 g de psyllium pe zi a marit productia de acizi grasi cu lant scurt. Cea mai mare cantitate de psyllium a ajuns in cecum la 4 ore dupa ingestie in forma intacta si polimerizata. Taratele de psyllium sunt rezistente la fermentare si cresc semnificativ cantitatea de apa din scaun, ca si greutatea acestuia.

Pe cat de benefice pot fi pentru tranzitul intestinal, daca nu sunt consumate cum trebuie, semintele de psyllium pot face rau. Pentru ca isi maresc volumul foarte mult, acestea trebuie consumate cu o cantitate mare de apa. Altfel, pot produce chiar constipatie.

Adauga intre o jumatate de lingurita si 2 lingurite de seminte de psyllium la 226 de ml de apa calduta. Amesteca bine si bea apa imediat, altfel semintele de vor ingrosa si vor deveni greu de inghitit. Recomandarea este facuta de Centrul Medical al Universitatii Maryland (SUA). Daca nu ai mai luat psyllium pana acum, este indicat sa incepi cu o cantitate mai mica.

O jumatate de lingurita la 226 de ml de apa, o data pe zi. In timp, poti sa cresti cantitatea.

Cu ce combini semintele de psyllium: Cu suc de fructe sau de legume, supe, lapte, smoothie-uri, ceaiuri. Daca le iei dimineata, un smoothie energizant este varianta perfecta. Semintele de psyllium pot cauza deshidratare. Ce faci? Pentru ca se umfla in stomac, este recomandat sa consumi suficienta apa pe parcursul zilei. Nu uita de recomandarea 2 l pe zi!

Sursa: sanatate.bzi.ro