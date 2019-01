"Se strânge lațul!" Rareş Bogdan are un mesaj exploziv pentru Dragnea

Rareş Bogdan, avertisment pentru Dragnea

Jurnalistul Rareş Bogdan i-a transmis, miercuri seara, un avertisment exploziv liderului PSD, Liviu Dragnea, după autodenunţul neaşteptat al viceprimarului Capitalei Aurelian Bădulescu cu privire la protestul diasporei din 10 august 2018.

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, la Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu protestele din 10 august 2018", a spus Bădulescu după ce PSD Bucureşti i-a retras sprijinul politic.

Realizatorul "Jocuri de putere" Rareş Bogdan spune că nu a mai auzit așa ceva de la un om politic: să iasă cineva şi să admită că a mințit. "Dragnea, înghite asta! Se strânge lațul!", îl avertizează jurnalistul Realitatea TV pe şeful PSD:

"Adevărul iese la iveală! Se aude un zăngănit de cătușe în Kiseleff 10. Hidra va fi pârjolită! V-am spus: aveți încredere, să nu ne pierdem speranța! Tudose și Bădulescu, adică fostul premier și actualul viceprimar al Capitalei, îl înfundă pe Liviu Dragnea! Tudose l-a acuzat că i-a trimis pe jandarmi să bată protestatarii în 10 august. Iar Bădulescu a recunoscut că a mințit la Parchet, ca să apere partidul. Dragnea, înghite asta! Se strânge lațul! Nu mai contează de ce, contează că adevărul iese la iveală și e dur de tot! Am făcut mereu apel, aveți curaj, ieșiți, poziționați-vă alături de românii onești care nu suportă jegul moral! Rețineți această zi de 30 ianuarie, este ziua când se întoarce soarta unei țări. Vă repet, trebuie să vedeți esențialul, nu mai accentuați că au un interes!! Chiar dacă e așa, orice pesedist care iese la rampă să îl acuze pe Dragnea de represiune, de gazarea copiilor, a pensionarilor, a femeilor insarcinate, a puștilor de liceu are șansa să-și spele obrazul. Să-l acuzi pentru violențe, pesedist fiind, sau fost pesedist, e aproape un act de eroism. Statul e aproape acaparat, justitia este sub o presiune infernală, și totusi un om iese și spune că a mințit la parchet. Curaj, continuați, vă rog! Eu nu am mai auzit așa ceva de când fac presă: să iasă cineva să admită că a mințit", a spus Rareş Bogdan la Realitatea TV.

Aurelian Bădulescu susţine că s-a enervat când s-a dus la şedinţa la care i se hotăra soarta şi nu a fost lăsat să intre.

"E o golănie. (...) E o execuție de tip mafiot, fără a putea spune ce am de spus. Am mințit la Parchet. Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Am mințit în legătură cu mitingul din 10 august 2018 ", a afirmat Bădulescu la Realitatea TV.

Întrebat în ce a constat declaraţia mincinoasă, Bădulescu n-a vrut să detalieze.