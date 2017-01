Se întorc ninsorile. Cum va fi vremea în următoarele trei zile, în fiecare regiune a țării

Nu scăpă de ger. Vremea continuă să fie foarte rece în următoarele trei zile, maximele fiind negative în cea mai mare parte a țării.

VREMEA MARȚI

Marți, vremea va fi geroasă dimineaţa, iar în centrul, sudul şi estul țării, local chiar și ziua. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -14 și -4 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile sud-vestice și sudice unde doar izolat va ninge slab. Spre seară norii se vor înmulţi urmând să cuprindă majoritatea regiunilor şi să aducă şi precipitaţii şi vânt în jumătatea de sud-est.

În București, dimineata vom avea-19...-20 de grade, mai scăzută în zona preorăşenească până în jurul valorii de -23 de grade. Peste zi se menţine vremea geroasă. Spre seară e posibil să înceapă să ningă. O maxima la amiaza de -11...-9 grade.

În regiunile intracarpatice vreme în general frumoasă dar rece, geroasa în centrul ţării cu maxime de -12, -11 grade iar in depresiuni si -14 grade. Mai cald în vest, -6 grade la Timisoara, Arad, Oradea.

În sud, cer temporar noros si izoalt ninge slab. La amiază, ger în zona de şes, cu -14...-10 grade in termometre, mai cald in zonele de deal: -8 grade la Râmnicu Vâlcea, Pitesti, Ploiesti.

În Dobrogea, foarte puţin soare, izolat ninge slab. Maximele zilei: -6 grade la Tulcea si -3 grade la Constanta.

În Moldova, vreme in general frumoasă, geroasă dimineaţa iar în sudul regiunii si ziua. Maximele sunt in general intre -10 si -8 grade.

VREMEA MIERCURI

Mieruri, deşi temperatura creşte faţă de zilele precedente, vremea va fi tot deosebit de rece, geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a ţării.

Temperaturile maxime se vor încadra între -9 și 1 grad. Va continua să ningă în jumătatea de sud-est a ţării, iar în Dobrogea, sudul şi centrul Moldovei şi în Bărăgan, precum şi în Carpaţii de Curbură va fi viscol, rafalele de vânt urmând să atingă 50...70 km/h. Pe litoral și în Delta Dunării, precipitațiile pot fi și sub formă de lapoviță și ploaie şi vor mai fi condiţii de polei. În zonele joase vor fi condiţii de ceaţă asociată cu depunere de chiciură.

În București, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa. -12...-10 grade dimineata si o maxima termica în jurul valorii de -5 grade. Va continua să ningă moderat cantitativ peste zi, spre seară însă ninsoarea se reduce.

VREMEA JOI

Joi, valorile termice vor rămâne mai scăzute decât în mod normal la această dată, iar dimineaţa va fi tot ger în cea mai mare parte a ţării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -9 și 1 grad. În interiorul arcului carpatic și la munte cerul va fi mai mult noros şi va ninge. Vântul va avea temporar intensificări în vest, în sud-est, dar mai ales la munte, unde pe creste va viscoli şi va spulbera zăpada. Izolat se va produce ceaţă.

În Bucureşti, vremea va fi mult mai rece decât în mod obişnuit la această dată, chiar geroasă dimineaţa. -12...-10 grade in oras si spre -15 grade in apropiere iar la amiaza, in jur de -6 grade.